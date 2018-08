Linke Wienzeile 2018: Strabag Real Estate verkauft Wohnprojekt an Buwog

Das Wohnprojekt "Linke Wienzeile 2018" in Wien-Ruudolfsheim-Fünfhaus wurde von von dem Immobilienentwickler Strabag Real Estate an den Immobilienkonzert Buwog veräußert.

Auf etwa 10.300 Quadratmetern Nutzfläche sollen bis Mitte 2020 in der Linken Wienzeile 2018 in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Apartmenthaus mit 192 Mieteinheiten und 147 Tiefgaragenplätzen sowie eine Geschäftsfläche entstehen, gab die Buwog am Dienstag bekannt.