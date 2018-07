Lilienfeld: 78-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 78-Jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Bezirk Lilienfeld schwer verletzt, gab die Polizei am Abend bekannt.

Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin dürfte in Schrambach beim Einbiegen in die Bundesstraße 20 den aus Richtung Lilienfeld herankommenden Motorradlenker zu spät wahrgenommen haben, so die Polizei. Der 78-Jährige aus dem Bezirk Baden wurde von seinem Motorrad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn mit schweren Verletzungen liegen. Er wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Pkw-Lenkerin und deren Beifahrer blieben unverletzt.

(APA/Red)