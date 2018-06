Life Ball 2018: ORF lässt Red Carpet-Live-Berichterstattung wegen ÖFB-Testmatch sausen

Alles fing mit starkem Regen in Klagenfurt an. Dort sollte um 18.00 Uhr das Testmatch zwischen der österreichischen Nationalmannschaft und Weltmeister Deutschland stattfinden. Nach mehrmaliger Verschiebung konnte das Freundschaftsspiel allerdings erst um 19.40 Uhr angepfiffen werden – zum Leidwesen vieler Life Ball-Fans.

Wegen ÖFB-Match: ORF strich Live-Berichterstattung vom Red Carpet vor dem Life Ball

Der ORF strich nämlich die Live-Berichterstattung zum Red Carpet des Charity Events, das am Samstagabend vor dem Wiener Rathaus über die Bühne ging. Erst um 21.35 Uhr, also pünktlich zur Eröffnungsshow, wird der ORF live einsteigen. Somit kommen Fußball-Fans voll auf ihre Kosten, während die Veranstaltung von Gery Keszler in den Hintergrund rückt.

Wegen des verspäteten Beginns des #Fußball #Länderspiels Österreich – Deutschland, beginnt die Berichterstattung zum #LifeBall mit “Die Eröffnung” ca. um 21.35h. — ORF (@ORF) 2. Juni 2018

Die Berichtersttatung über die Ankunft der Stars auf dem Red Carpet im Vorfeld des Life Balls werde am Sonntagabend um 22.25 Uhr auf dem Programm von ORFeins ausgestrahlt. “Danach gib es dort den kompletten Life-Ball zum nochmal Sehen”, hieß es auf der Social Media-Plattform Twitter am Samstag.

Den #LifeBall 2018 vom #Rathausplatz zeigt #ORFeins heute ab ca 21.35h, die Berichterstattung vom “Red Carpet” steht morgen um 22.25h auf dem Programm von ORFeins. Danach gibt es dort den kompletten Life-Ball zum nochmal Sehen. — ORF (@ORF) 2. Juni 2018

