Life Ball 2018: 1,319.400 Euro an Spenden gesammelt

Fördermittel in Höhe von 261.400 Euro wurden der Wohltätigkeitsorganisation amfAR (“American Foundation for Aids Research”) zugesichert.

Life Ball 2018 konnte 1,3 Mio. Euro an Spenden sammeln

Das Africa Outreach Project von Hollywoodstar Charlize Theron erhält 300.000 Euro, die Organisation Broadway Cares/Equity Fights Aids 163.000 Euro. The Elizabeth Taylor Foundation soll mit 175.000 Euro unterstützt werden, Sentebale mit 100.000 Euro und die Dream for Africa Foundation mit 20.000 Euro. Weitere 300.000 Euro gehen laut Life+ an nationale Aids-Hilfsprojekte.