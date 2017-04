Life Ball 2017 sucht Botschafter für Event der “Next Generation”

Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahre werden als Botschafter gesucht. - © APA

In diesem Jahr wird es erstmals nach dem Life Ball ein Event für Jugendliche im Wiener Rathaus geben. Am 11. Juni, am Sonntag nach der traditionellen Veranstaltung, findet die Premiere des “Life Ball Next Generation” statt. Dazu suchen die Organisatoren noch Botschafter, die sich bewerben möchten.