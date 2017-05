Liesing: Ex-Freund und Polizisten mit Messer und zerbrochenem Glas verletzt

Mit einem zerbrochenem Glas wurde der Ex-Freund attackiert. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Samstagnachmittag attackierte eine 25-Jährige ihren Ex-Freund in einer Wohnung in Wien-Liesing mit einem Messer und einem zerbrochenen Glas. Auch die alarmierten Polizisten wurden von der Frau angegriffen und an den Händen verletzt.