Letztes Miss Vienna Casting im Club Bollwerk

Wer sich noch für das Finale qualifizieren möchte hat diesen Donnerstag, den 14.4.2017 eine allerletzte Chance dazu. Ein letztes Mal sucht die Jury unter anderem mit der noch amtierenden Miss Vienna 2016 Kimberly Budinsky passenden Mädchen. Mitmachen geht ganz einfach – die Anmeldungen werden vor Ort bis 20:00 Uhr angenommen oder noch im Voraus eine Mail mit Foto an office@missvienna.at schicken. Fans und Freunde sind herzlich willkommen dabei zu sein – Start ist um 21:00 Uhr – für alle die bis 20:45 vor Ort sind, ist der Eintritt frei.

Letztes Miss Vienna Casting 2017

Einige Kandidatinnen haben ihr Final-Ticket schon fix – am Donnerstag entscheiden unter anderem die amtierende Miss Vienna Kimberly Budinsky, Mister Vienna 2016 Christoph Wolf und Big Brother Teilnehmer Hans-Christian Haas in der Jury, wer die weiteren Finalplätze besetzen darf.

Moderiert wird das letzte Casting wieder von Lizenznehmer Chris Steiner, der schon in den Vorbereitungen für die Miss Vienna Wahl steckt: „Wir hatten so viele Bewerberinnen in Wien und die Richtigen fürs Finale zu finden war nicht immer leicht“ meint er „jetzt werden die Rohdiamanten noch in der Miss Vienna Akademie, die von 20. – 22. April in der EMS Station Währinger Gürtel stattfindet, geschliffen um dann auf der Bühne in der Millennium City zu glänzen!“

Am Ende werden bei der Miss Vienna Wahl powered by Slimando 15 Kandidatinnen um den Sieg kämpfen, die Miss Vienna Krone ist heißbegehrt, neben toller Preise, geht es für Platz 1 und 2 auch weiter zum Miss Austria Finale, bei der die Missen aus der Hauptstadt wieder punkten wollen.