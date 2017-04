Letzter Tanz für Eser Akbaba und Danilo Campisi bei den Dancing Stars

Man sah den zehn Tanzpaaren die Nervosität und Konzentration am Samstag deutlich an: Sie mussten Jury und Publikum von ihren tänzerischen Qualitäten überzeugen – denn ein Paar sollte fix in dieser Sendung ausscheiden.

Für viel Abwechslung sorgten diesmal gleich sieben unterschiedliche Tänze – von Cha-Cha-Cha, langsamem Walzer und Quickstepp über Rumba, Slowfox bis zu Tango und Samba gaben die Paare alles.

Eser Akbaba & Danilo Campisi haben ausgetanzt

Die Paare gaben alles – bei einem hat es in der Endwertung jedoch am Schluss nicht gereicht: Wettermoderatorin Eser Ari-Akbaba und ihr Tanzpartner Danilo Campisi mussten am Samstag das Tanzfeld räumen. Zwar kam der Spaßfaktor in dieser Sendung nicht zu kurz, die Emotionen nach der Entscheidung nahmen doch schließlich Überhand: “Ich bin schon traurig, aber ich muss das erst einmal realisieren,” so Eser Ari-Akbaba nach dem Aus. Und weiter: “Es ist eine Show, da muss man drüberstehen.”

Diese Tanzpaare sind noch dabei

Sängerin Alva Milva Gomes hingegen konnte erneut die Stimmen für sich gewinnen. Die meisten Punkte wurden in dieser Runde von ihr eingesammelt, ihre Favoritenrolle hat sie damit also erneut verteidigt.

Folgende neun Paare sind in der vierten Show, am Freitag, dem 21. April, live um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei: Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar Stefanin, Niki Hosp & Willi Gabalier, Volker Piesczek & Alexandra Scheriau, Otto Retzer & Roswitha Wieland, Walter Schachner & Lenka Pohoralek, Norbert Schneider & Conny Kreuter und Monica Weinzettl & Florian Gschaider.



