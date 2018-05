Das romantische Filmdrama nimmt uns mit in den von Liebeskummer und vielen anderen Sorgen bestimmten Alltag eines 16-jährigen Teenagers namens Rhiannon. Eines Tages tritt eine mysteriöse Seele in ihr Leben – eine Seele, die jeden Tag im Körper eines anderen 16-jährigen Teenagers erwacht. Rhiannon verliebt sich in diese wundersame Seele und begleitet diese über die Körperwanderungen hinweg.

>> Alle Spielzeiten im Überblick

(APA/Red)