Letzte Silvestereinkäufe 2017 in Wien: Einkaufen am 30. und 31. Dezember

Eins gleich vorab, was die Silvestereinkäufe in Wien betrifft: Gesetz bleibt Gesetz – egal wie die Feiertage fallen, und so dürfen am Samstag, dem 30. Dezember 2017, die Geschäfte nicht nicht länger als bis 18:00 Uhr geöffnet bleiben. Wann die Supermärkte in der Früh aufsperren, variiert jedoch teils von Filiale zu Filiale – während die Öffnungszeiten bei den Wiener Einkaufszentren einheitlich sind.

Einkaufen am 30. Dezember: Öffnungszeiten der Supermärkte und Drogerien

Tipp: Sehen Sie sicherheitshalber vor dem Aufsuchen des gewünschten Geschäftes im jeweiligen unten verlinkten Filialfinder nach, ob am Samstag, dem 30. Dezember 2017 abweichende Öffnungszeiten gelten bzw. welche der hier angeführten in Ihrer Filiale gültig sind.

Billa: 07:15/07:30/07:40–18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Hofer: 07:40 bis 18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Lidl: 07:40 bis 18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Merkur: 07:40/08:00/08:30–18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Penny: 07:40 bis 18:00 Uhr / 08:00 bis 17:00 >>zum Filialfinder

Spar: 07:15/07:40/08:30–18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Bipa: 08:00 – 18:00 Uhr >>zum Filialfinder

dm: 08:00/08:30/09:00 bis 18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Müller: 08:00/08:30/09:00 bis 18:00 Uhr >>zum Filialfinder

Einkaufen am 30. Dezember 2017: Öffnungszeiten der Einkaufszentren

Auhof Center: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donau Zentrum: 09:00 bis 18:00 Uhr

Gerngross: 09:30 bis 18:00 Uhr

Lugner City: 09:00 bis 18:00 Uhr

Millennium City: 09:00 bis 18:00 Uhr

Wien Mitte – The Mall: 09:00 bis 18:00 Uhr

Riverside: 9:00 bis 18:00 Uhr

Last Minute zu Silvester: Einkaufen am 31. Dezember 2017 in Wien

Jahr für Jahr haben die meisten Wiener Supermärkte am 31. Dezember noch bis 15:00 Uhr für Silvestereinkäufe geöffnet – heuer hat man da jedoch Pech, da Sonntagsöffnungen trotz allem gesetzlich verboten sind. Laut Wiener Wirtschaftskammer (WKO) gelten die sonst auch üblichen Regelungen für das Offenhalten an Sonn- & Feiertagen.

Wer in letzter Minute für Silvester und die Feierlichkeiten zum Jahreswechel noch Lebensmittel und Co. braucht, für den werden in Wien daher definitiv die Bahnhöfe und Kiosks zur ersten Anlaufstelle.

Konkrete Anlaufstellen für Last-Minute-Shopper am 31. Dezember 2017

Billa

Praterstern, 1020 Wien: 06:00 bis 17:00 Uhr

Franz-Josefs-Bahnhof, Julius Tandler Platz 3, 1090 Wien: 06:00 bis 17:00 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat (Ausfahrtsstraße) 06:30 bis 17:00 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat (Terminal 1) 05:00 bis 17:00 Uhr

Interspar Pronto am Hauptbahnhof, 1100 Wien: 8:00 bis 19:00 Uhr

Welche sonstigen Geschäfte wie Kiosks, Bäckereien, Greißler und Co. in Wien an Sonntagen wie dem 31. Dezember 2017 sonst noch offen haben (könnten), finden Sie hier. (Bitte zu beachten, dass die Uhren am 31. Dezember teils anders ticken und im Zweifelsfall das gewünschte Geschäft vorab kontaktieren, um dann nicht doch vor verschlossenen Türen zu stehen.)

Auch die Wiener Öffis haben die ganze Nacht hindurch Silvesterbetrieb – alle Infos dazu hier. Achtung: Einzelne Bus-Linien sind in der Silvesternacht eingestellt.

VIENNA.at wünscht allen Leserinnen und Lesern stressfreies Last-Minute-Shoppen am 31. Dezember 2017 – und natürlich ein schönes Silvester in Wien und einen guten Rutsch!