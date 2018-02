Leserreporterin: Pkw kollidierten in Wien-Simmering

Am Samstag, den 3. Februar 2018, ereignete sich in Wien-Simmering gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Leserreporterin Sabrina P. befand sich gerade auf dem Heimweg, als sie den Unfall auf der Kaiserebersdorfer Straße beobachtete und Fotos an VIENNA.at sendete.

Pkw-Kollision in Wien-Simmering

Bei dem Unfall sind zwei Pkw kollidiert, weshalb die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt werden mussten, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

