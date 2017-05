Leserreporterin beim Ritterfest auf der Zirkuswiese Alt Erlaa in Wien

Vom 29. April bis 1. Mai wurde wieder ein großes Ritterfest auf der Zirkuswiese Alt Erlaa in Wien-Liesing veranstaltet. Drei Tage lang sorgten Künstler, Gaukler und Live-Musiker für Mittelalter-Feeling. Leserreporterin Julia H. war in voller Gewandung mit dabei und schickte Fotos an VIENNA.at.

Mittelalterliches Treiben auf der Zirkuswiese Alt Erlaa

Den Besuchern wurden verschiedene Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche geboten, den Durst konnte man in der Taverne löschen. Im gemütlichen Mokkazelt wurde bei Torte und Kaffee entspannt, außerdem boten wieder zahlreiche Händler ihre mittelalterlichen Waren an. Von Schmuck über Schwerter und Bögen, bis hin zu authentischer Mittelalter-Deko war für jeden Geschmack etwas dabei.

Zu den Highlights des Ritterfests zählten auch heuer die spannenden Ritterschaukämpfe sowie die spektakuläre Feuershow. Für die kleinsten Besucher gab es einen Jungritterpacour und den Jungritterschlag.