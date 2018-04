Leserreporter: Mann geriet bei Arbeitsunfall in Wien-Margareten in Teigmaschine

Der Mann wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. - © Leserreporter Erich W.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Einsatz in die Siebenbrunnengasse in Wien-Margareten alarmiert. Der Koch einer Pizzeria geriet mit seinem Arm in die Teigmaschine des Betriebs und musste befreit werden. Leserreporter Erich W. war vor Ort und schickte Fotos des Einsatzes an VIENNA.at.