Leserreporter beobachtet Unfall in Donaustadt: Motorrad kracht in Pkw

Polizeisprecher Paul Eidenberger bestätigte gegenüber VIENNA.at das Unfallgeschehen in Wien-Donaustadt. Nach Angaben eines 25-jährigen Pkw-Lenkers habe dieser Eidenberger zufolge auf der Wagramer Straße abrupt angehalten, um einen Rettungswagen vorbeifahren zu lassen. Der jähe Halt des Pkw-Lenkers habe jedoch einen nachkommenden Motorradfahrer so überrascht, dass dieser nicht mehr rechtzeitig bremsen habe können. Der 23-jährige Biker fuhr dadurch dem Pkw hinten auf. Der Jüngere wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, so Eidenberger.

