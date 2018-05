Leserreporter: Alkoholisierter Mann spazierte auf Gleisen – S-Bahn-Verkehr in Wien lahmgelegt

Die Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach den Personen. - © Leserreporter Erich W.

Am Dienstagabend kam es im Wiener Bahnverkehr zu einer Störung. In der Nähe der Station Matzleinsdorferplatz wurde ein Mann auf den Gleisen der ÖBB gesichtet. Mehrere Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach ihm, der S-Bahn-Verkehr wurde dadurch lahmgelegt. Lesereporter Erich W. war vor Ort und schickte Bilder des Einsatzes an VIENNA.at.