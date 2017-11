Leckerlis und Glühwein: Der Wiener Hunde-Weihnachtsmarkt eröffnet wieder

Leckerlis und Glühwein für alle: Am 8. und 9. Dezember 2017 wird in Wien-Floridsdorf rechtzeitig vor dem Heiligen Abend ein besonderes vorweihnachtliches Fest zelebriert. Der Hunde-Weihnachtsmarkt eröffnet erneut seine Pforten und lädt alle Vierbeiner und deren Besitzer für zwei Tage zu einem bunten, vorweihnachtlichen Treiben mit feinen Leckereien und allerlei Überraschungen.

500 Quadratmeter Shoppingmekka für Mensch und Vierbeiner

Auf insgesamt 500 Quadratmeter Freifläche reihen sich mehrere ausgewählte, schön geschmückte Verkaufsstände aneinander. Alles dreht sich um das liebste Haustier der Bundeshauptstädter.

“Von Hundekeksen über Accessoires bis hin zu Hunde-Gewand findet man vor Ort alles für den vierbeinigen Liebling!”, so Sascha Kostelecky, Hundefeinkostladen-Inhaber und Initiator. “Ob Halsbänder, Leinen, Spielzeug, Betten, Decken oder tolle Köstlichkeiten für die Wauzis. Bei unserem Weihnachtsmarkt gibt es für jeden das passende Geschenk!”

Zahlreiche Highlights: Von der Weihnachtombola bis zum Punsch

Zudem sind zahlreiche weitere Highlights geplant. So gibt es etwa eine Weihnachtstombola mit vielen tollen Preisen, die Möglichkeit eines persönlichen Weihnachtsfotoshootings mit einem professionellen Fotografen sowie natürlich viele tolle Aktionen im Hundefeinkostladen selbst.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl von Herrli oder Frauli gesorgt. Neben dem obligatorischen Weihnachtspunsch gibt es Tee oder Tee mit Rum sowie selbstgebackene burgenländische Köstlichkeiten und vieles mehr. Zudem hat der Hundefeinkostladen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Punsch für den guten Zweck beim Wiener Hunde-Weihnachtsmarkt

Das ganze Jahr über ist es den Inhabern und Mitarbeitern des Hundefeinkostladens ein Anliegen mit regelmäßigen Spendenaktionen sowie Sachmitteln Tiere in Not zu unterstützen. Natürlich auch zu Weihnachten. Dementsprechend wird an beiden Tagen mit dem wohl besten Beerenpunsch der Stadt zum „Punschtrinken für den guten Zweck“ geladen und sämtliche Einnahmen gespendet.

Spaß und Spannung für alle Zwei- und Vierbeiner sowie jede Menge Weihnachtsstimmung sind beim Wiener Hunde-Weihnachtsmarkt jedenfalls garantiert.

Hunde-Weihnachtsmarkt

8. und 9. Dezember 2017, 10:00 – 18:00 Uhr

Hundefeinkostladen, Sinwastingasse 2c, 1210 Wien

>>Alle Wiener Weihnachtsmärkte