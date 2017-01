Lebensrettung in St. Pölten: 75-Jähriger lag bei Eiseskälte stundenlang im Wald

Das Fahrzeug des Vermissten fanden die Angehörigen im Gemeindegebiet von Neustift-Innermanzing am Rande eines Waldgebietes vor.

75-Jähriger bei minus 7 Grad im Wald gefunden

Umgehend fuhren Bedienstete der Polizeiinspektion Altlengbach zum Einsatzort, um nach dem 75-Jährigen zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits eine Außentemperatur von minus 7 Grad Celsius. Nach einer etwa halbstündigen Suche konnten die Polizeibediensteten den Vermissten ca. 500 Meter vom Abstellort des Pkws entfernt, in dem dichten Waldgebiet am Boden liegend und stark unterkühlt antreffen. Nachdem der Mann aus dem Wald getragen wurde, wurde er vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Dank dem engagierten Einsatz der Polizisten konnte der 75-Jährige aus der akuten Lebensgefahr gerettet werden.