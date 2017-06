Lebensrettung: 43-jähriger Mann in Wien-Margareten reanimiert

Beim Eintreffen der Polizisten in der Hamburgerstraße lag der Mann bereits ohne Bewusstsein am Boden. Die Beamten aktivierten und verwendeten sofort den Defibrillator.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Der verständigte Notarzt konnte den Mann stabilisieren, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wiener Polizei im Kampf gegen plötzichen Herztod

Hintergrund: Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen.

Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein “PULS” in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit mehr als zwei Jahren sukzessive die Streifenwagen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult.