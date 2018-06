Lebensgefährtin vergiftet: 82-Jähriger Wiener in U-Haft

Der Mann versuchte auch einen Selbstmord zu verüben. / Symbolbild - © APA/HANS PUNZ

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über den 82-jährigen Mann die U-Haft verhängt, der am vergangenen Wochenende seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten vergiftet haben dürfte.