Laufen für den guten Zweck beim 7. Wiener Zoolauf im Tiergarten Schönbrunn

Der Wiener Zoolauf findet zum 7. Mal statt. - © Daniel Zupanc/Tiergarten Schönbrunn

Am Mittwoch trotzen zahlreiche Läufer für den guten Zweck der Hitze und gehen beim bereits 7. Wiener Zoolauf an den Start. Im Tiergarten Schönbrunn laufen auch die Tierpfleger mit und schlüpfen in lustige Kostüme. Der Erlös des Charity-Laufes kommt der Initiative “Heilung für Lungenhochdruck” und dem Tiergarten zu Gute.