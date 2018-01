Lass deinen Aggressionen freien Lauf: Teller zerdeppern in Wien

Einfach einmal einen Teller an die Wand hauen: Genau das bietet Happy Shards in Wien-Meidling seinen Kunden. Zum Aggressionen Abbauen oder einfach nur zum Spaß kann man hier gegen eine Gebühr Teller, Gläser, Flaschen und ab und an sogar eine Vase zerdeppern. Maximal vier Personen schmeißen dabei das edle Porzellan gleichzeitig an die Wand. Und auch als skurrile Geschenksidee ist Happy Shards einen Besuch wert, denn man weiß “Scherben bringen Glück”.

Preise für Happy Shards

Scherben produziert man so lange, wie der Geldbeutel mitspielt. Das Starter-Paket mit 10kleinen Tellern kostet 9 Euro, den Teller-Klassiker oder das Gläser-Special kann man um 29 Euro buchen. Zudem kann man immer wieder nachfüllen und sich auch eine Wunschbox zusammenstellen lassen.

Mehr als nur ein Scherbenhaufen

Damit nicht alle Scherben einfach weggeschmissen werden, kam Happy-Shards-Gründer Raffael Tannheimer mit einer Upcycling-Idee für das kaputte Geschirr auf. Die schönsten Schwerben werden nämlich aus dem Haufen herausgesucht und in Schmuckstücke eingearbeitet.