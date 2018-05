“Lange nach der Kirche” lädt in Wiens Gotteshäuser

620 Gotteshäuser nehmen an der "Langen Nacht der Kirche" teil. - © APA (Sujet)

Am 25. Mai findet in Wien und dem restlichen Österreich wieder die “Lange Nacht der Kirche” statt. Bei der 14. Auflage der ökumenischen Großveranstaltung stehen knapp 2.500 Programmpunkte in 620 Gotteshäusern am Plan. Im Gedenkjahr 2018 wird dabei vor allem auf die Jahre 1968, 1938, 1918 und 1948 Bezug genommen.