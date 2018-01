Landtagswahl NÖ: Schafft die FPÖ neuen Rekord trotz NS-Liederbuch-Affäre?

Schließlich teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Tag vor der Wahl noch mit, dass sie nicht Landbauer zusammenarbeiten wird in der nächsten Landesregierung – nachdem Samstag Früh Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Rücktritt des FPÖ-Spitzenkandidaten gefordert hatte.

Dennoch wird die FPÖ bei der niederösterreichischen Landtagswahl zulegen – schon allein deshalb, weil der starke Konkurrent Team Stronach weggefallen ist. Die “Liste Frank” schnitt 2013 mit 9,8 Prozent besser ab als die FPÖ – die es auf nur 8,21 Prozent brachte, das derzeit schwächste blaue Landtags-Ergebnis. Bei der Nationalratswahl 2017 wählten mehr als dreimal so viel – nämlich 25,94 Prozent – der Niederösterreicher blau.

FPÖ wird laut Umfragen in Niederösterreich zulegen

So hoch wurde die FPÖ in den Umfragen für die Landtagswahl zwar nicht angesetzt, aber immerhin zwischen 16 und 21 Prozent. Diese wurden jedoch durchgeführt ehe die Liederbücher der “Germania zur Wiener Neustadt” – deren stellvertretender Vorsitzender Landbauer mehrere Jahre lang war – mit ihrem NS-verherrlichenden Gedankengut bekannt wurden. Wie weit sich diese Affäre auf die Wahl auswirkt ist fraglich. Ein Dogma der Meinungsforscher ist, dass Vorkommnisse kurz vor der Wahl das Ergebnis nicht ändern.

Um das Wahlziel “bestes NÖ-Ergebnis” zu erreichen, reichen der FPÖ 16,09 Prozent. 16,08 Prozent waren die bisher höchste Zustimmung, im Jahr 1998, in der Ära Haider. Um sich auch den Rekord des größten Zugewinns im Lande zu holen, müsste die FPÖ noch etwas stärker wachsen, um 8,44 Punkte auf 16,65 Prozent. Denn mit einem Plus von 8,43 Prozentpunkten eroberte 2003 Erwin Prölls ÖVP die Absolute zurück. Der bisher größte Zugewinn der FPÖ in NÖ waren 7,71 Prozentpunkte im Jahr 1988.

