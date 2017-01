Ein 30-Jähriger wurde von Beamten der Polizei aufgegriffen, als er hinter der Eingangstüre zu einem Firmenobjekt in Wien-Landstraße an einem Gegenstand hantierte. Typisches Einbruchswerkzeug konnte bei einer Personendurchsuchung sichergestellt werden, der mutmaßliche Einbrecher befindet sich in Haft.

