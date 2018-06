Land NÖ liefert Verbesserungsvorschläge für Öffentlichen Verkehr in Wien

Das Land NÖ mit Vorschlägen für Pendlerverkehr in Wien. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Das Land Niederösterreich sieht Handlungsbedarf im Öffentlichen Verkehr in Wien und liefert auch einige Verbesserungsvorschläge. Die Bundeshauptstadt entwickle sich “vom Knotenpunkt immer mehr zum Flaschenhals”, sagte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Freitag bei einem Pressegespräch samt Lokalaugenschein am Bahnhof Handelskai in Wien.