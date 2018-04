Lainzer Tiergarten in Wien lädt zum Frühlingsfest

Das Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten bietet traditionelles Unterhaltungsprogramm. - © Christian Houdek/PID

Das Wetter bietet sich perfekt an, um am Wochenende einen Ausflug ins Freie zu unternehmen. Der Lainzer Tiergarten in Wien lädt heuer wieder zum traditionellen Frühlingsfest ein. Ob Basteln mit Naturmaterialien, Holz sägen oder Bauerngolf. Das Programm ist vielfältig und bietet Angebote für Jung und Alt.