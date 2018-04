“Lage derzeit nicht stabil”: Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn werden fortgesetzt

Innenminister Kickl will die Grenzkontrollen in Österreich fortführen. - © APA

Österreich wird auch ab Mai an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn Kontrollen für weitere sechs Monate durchführen. Das kündigte nun Innenminister Herbert Kickl in einem Brief an die EU-Kommussion an. In der gegenwärtigen Lage gebe es laut Kickl keine andere Möglichkeit.