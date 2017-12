Läufer bemerkte Pkw-Einbrecher in seinem Fahrzeug in der Wiener Lobau

Ein Einbrecher saß im Auto des Läufers - © BilderBox.com (Sujet)

Ein Läufer, der sein Fahrzeug am Donnerstagvormittag um 10:15 Uhr auf einem Parkplatz der unteren Lobau in Wien-Donaustadt abgestellt hatte, bemerkte beim Zurückkommen eine fremde Person in seinem Auto sitzen.