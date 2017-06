Kurztrip nach Südtirol gewinnen!

700 Jahre alt – und dabei so gut aussehen! Das muss man erstmal schaffen. Das Zentrum mit der romantischen Flusspromenade und der historischen Altstadt als strahlendes Herz, stets geschmückt mit bunten Blumen und Sträuchern an jeder Ecke. Dazu saftig grüne Wiesen und mächtige Berge als Traum-Kulisse. So stellt man sich die perfekte Idylle vor. Doch hier werden nicht nur die Sinne im Übermaß verwöhnt, auch für den Körper ist die Gegend eine Wohltat. Denn Meran liegt in einem Tal, das auf der einen Seite von den 3.000ern der Texelgruppe geschützt ist und sich auf der anderen Seite in Richtung Bozen öffnet. Die Folge: ein besonders mildes Klima das ganze Jahr über, das im 19ten Jahrhundert auch schon Kaiserin Sissi hierher gelockt hat. Begonnen hat aber alles noch viel früher, eben vor 700 Jahren, als Meran 1317 sein Stadtrecht bekommen hat.

Wer als Gast hierher kommt, solle die Stadt einfach mal auf sich wirken lassen, das eigene Tempo zurückschrauben und das positive Lebensgefühl aufsaugen – ob beim Aperitif in der Fußgängerzone, bei der Pizza in einem versteckten, historischen Innenhof oder beim Eis-Essen an der Flusspromenade. Sobald dann die persönliche Entschleunigung eintritt, ist man bereit seinen Genuss-Horizont zu erweitern. Denn in den Tälern und auf den Bergen in der Umgebung von Meran warten nicht nur gelebte alpine Bräuche und intakte Natur, sondern auch aufrichtige Gastlichkeit.

Auch wenn, oder gerade weil, die Kulinarik im Meraner Land eine so zentrale und köstliche Rolle spielt – Möglichkeiten zum Aktivsein gibt es hier ebenso zur Genüge. Sei es nun eine gemütliche Wanderung von Meran hinauf ins Dorf Tirol mit dem bekannten Schloss Tirol, eine E-Bike Tour durch die Weingärten und Apfelplantagen der Umgebung, oder eine wahre körperliche Herausforderung am Meraner Höhenweg. Dieser wohl berühmteste Bergwanderweg in Südtirol ist insgesamt rund 100 Kilometer lang und umrundet das Bergmassiv der Texelgruppe an deren Hängen.

Vienna.at verlost zwei Nächte im ****Hotel Schwarzschmied in Lana, gleich ums Eck von Meran.

Idyllischer als hier geht’s nicht! Das Wellness- und Yogahotel Schwarzschmied ist umgeben von Weingärten und alten Obstbäumen, liegt aber dennoch zentral beim historischen Dorfkern von Lana. Dazu kommt das herrliche Bergpanorama, das man beim Schwimmen im Outdoor-Pool ebenso im Blick hat wie beim Dinner auf der gemütlichen Hotelterrasse. Stylische Zimmer, ein Top-Wellnessbereich und Spitzen-Kulinarik verstehen sich da fast schon von selbst. (Gewinn gilt für 2 Personen, inkl. ¾ Verwöhnpension, einlösbar nach Verfügbarkeit)