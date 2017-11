“Kurier”-Reporter Theuretsbacher mit 61 verstorben

Er arbeitete mehr als 34 Jahre für die Tageszeitung, viele Jahre davon war er als Chefreporter im Einsatz. Neben seiner Redaktion würdigte auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Journalisten und Milizsoldaten.

“Kurier”-Chefreporter Theuretsbacher gestorben

Mit “Ciao Willi, in unseren Herzen bleibt viel mehr, als auf einer Doppelseite Platz findet” verabschiedete sich die “Kurier”-Redaktion online von “Reporterlegende” Theuretsbacher. Nicht weniger persönlich formulierte es Verteidigungsminister Doskozil in einer Aussendung: “Willi, es war für mich eine Ehre, dass ich Dich im vergangenen Jahr nach Deiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Miliz zum Brigadier befördern durfte. Du wirst mir und dem gesamten Österreichischen Bundesheer fehlen. Ruhe in Frieden.” Aufgrund seiner Tätigkeit in der Miliz soll Theuretsbacher auch mit militärischen Ehren bestattet werden.

(APA/Red.)