Kupferdiebe mit 40 Kilo Kupfer am Bahnhof Wiener Neustadt geschnappt

Der Vorfall hatte sich bereits vergangenen Donnerstag ereignet. Der Polizei wurde gemeldet, dass zwei mutmaßliche Diebe, die Fahrräder dabei hatten, am Bahnhof am Werk seien. Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden Männer gerade dabei, Kupfer in eine Tasche zu packen. Als sie die Uniformierten bemerkten, machten sie sich zu Fuß in entgegengesetzte Richtungen aus dem Staub. Die Flucht war für den 27-jährigen Rumänen auf einem Feldweg zu Ende, für den 21-jährigen Serben auf einer Baustelle.

(APA/Red)