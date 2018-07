Kunsterlebnis in der Votivkirche: "Die großen Meister" erreichen Wien

Erneut wird die Votivkirche in Wien zum Mittelpunkt einer speziellen Inszenierung. Die bekannten Kunstwerke "Mona Lisa" und "David" werden in Originalgröße in der Ausstellung "Die großen Meister" in Szene gesetzt.

Kunstbegeisterte aufgepasst. Die Votivkirche in Wien bietet ab dem 1. September ein neues Highlight. Die Werke “Mona Lisa” und “David” der großen Meister Michelangelo und Leonardo da Vinci werden in Originalgröße präsentiert. In einer spektakulären Inszenierung werden die Bildwelten und Wandfresken in Szene gesetzt. Auch die berühmten Fresken Raffaels aus den Gemächern des Vatikans dürfen nicht fehlen.

Bildwelten der Renaissance in der Votivkirche Wien erleben Insgesamt 53 bedeutende Kunstwerke der Früh- und Hochrenaissance werden für die Besucher in allen Facetten erlebbar gemacht. Auch Kunstwerke, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel “Kreuzigung des heiligen Petrus” oder “Die Bekehrung des Paulus”, können in der Votivkirche betrachtet werden. Es befindet sich auch das 12 Meter breite Wandfresko “Jüngstes Gericht” von Michelangelo unter den Werken. Weitere bekannte Gemälde und Fresken der Ausstellung sind Leonardo da Vincis „Das Abendmahl“ und Botticellis „Geburt der Venus“.

Wiener Votivkirche zeigt Kunstwerke in Originalgröße Die Inszenierung ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Projekts “Sixtinische Kapelle”, das mehr als 80.000 Besucher aufzeigen konnte. Die Ausstellung “Die großen Meister” findet vom 1. September bis 2. Dezember in der Votivkirche statt.

„Die großen Meister“

Wann: 1.September bis 2. Dezember 2018, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Votivkirche, Rooseveltplatz, 1090 Wien

Ermäßigte Tickets gibt es um 11.50 Euro unter www.diegrossenmeister.at.