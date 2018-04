KUNST.FEST.WÄHRING 2018 startet am Wochenende

Zahlreiche Kunstschaffende bieten den Besuchern Einblick beim KUNST.FEST.WÄHRING - © Kulturdrogerie

Das KUNST.FEST.WÄHRING 2018 startet am Samstag, den 28. April in die nächste Runde. Rund 100 Währinger Kunstschaffende und Galerien nehmen an diesem Event teil. Begleitet vom “artwalk18” erhalten Kunstinteressierte ein ganzes Wochenende Einblick in Galerien und Ateliers der teilnehmenden Künstler.