Kunden blieben aus: Mutmaßlicher Dealer rastet vor U6-Station aus

Drogen, Bargeld und Co. wurden sichergestellt - © LPD Wien

Am Mittwochvormittag kam es am Vorplatz der U6-Station Josefstädter Straße zu einer Auseinandersetzung. Laut Zeugen wollte ein Mann (38) mehreren Leuten Cannabis verkaufen, scheiterte jedoch am Desinteresse der potenziellen Kunden.