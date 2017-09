Kulturfestival “Wienwoche” ab 22. September 2017 unter dem Motto “Dolce far niente”

“Bei der Wienwoche 2017 sagen wir: Genug ist genug. Wir wollen anders arbeiten”, sagte Ivana Marjanovic, die gemeinsam mit Natasa Mackuljak die künstlerische Leitung übernommen hat, in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das Motto sei inspiriert von den Graffiti, die auf vielen Häusermauern in der Stadt zu sehen seien: “Heute mach ich blau” – keine Aufforderung, am nächsten Tag einfach nicht zu arbeiten, sondern eine politische Forderung nach einer anderen Gesellschaft, so Marjanovic. Priorität in der heutigen Arbeitswelt hätten nicht die Menschen, sondern die Produktionssteigerung stehe im Vordergrund, kritisierte Mackuljak. Im Rahmen des Festivals soll nach alternativen Arbeitskulturen gefragt werden.

Thema Arbeit wird bei Wienwoche thematisiert