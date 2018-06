Kulinarik in Wien-Wieden: “Ich hab einfach nur Bock auf geil Kochen”

Die Köche Markus Höller, Sören Herzig und Markus Nagl bringen ein Stück Kulinarik nach Wien. - © Herbert Lehmann

Haubenkoch Markus Höller lädt im Rahmen der Eventreihe “Artner & Friends” befreundete Küchenchefs zum gemeinsamen Kochen ins “Artner auf der Wieden” in der Wiener Floragasse ein. Am 7. Juni 2018 ab 18.55 Uhr werden die ersten sechs Gänge in entspannter Atmosphäre serviert. VIENNA.at verlost einen der raren Plätze.