Kugelschreiber-Attacke wegen offener Fahrzeugtüre in Wien-Alsergrund

Gegen 11.15 Uhr kam es in der Mauthnergasse zu einer Streiterei zwischen zwei Männern wegen einer offenen Fahrzeugtüre. Nachdem ein 31-Jähriger die Tür des parkenden Pkw eines 47-jährigen Mannes einfach zugeschlagen hatte, da sie auf den Gehsteig hinausragte, wurde der Lenker plötzlich aggressiv und griff seinen Kontrahenten mit einem Kugelschreiber an. Während der Attacke brach der Kugelschreiber, berichtete Polizeisprecher Maierhofer am Dienstag. Das Opfer, ein 31-jähriger Türke, wurde mit leichten Verletzungen im Halsbereich ins Spital gebracht. Der Beschuldigte, ein österreichischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen.

(APA/Red)