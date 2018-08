Kühlkette unterbrochen: Lidl ruft Pesto zurück

Der Diskonter Lidl ruft eine Charge Pesto-Gläser zurück. Der Preis der Produkte wird ohne Kassabeleg zurückerstattet.

Lidl Österreich ruft die 120 Gramm Packungen des Produkts “Chef Select Bio Pesto alla Genovese” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. November 2018 zurück. In einzelnen Fällen kam es zu einer Unterbrechung der Kühlkette, was zu gesundheitlichen Risiken führen könne, hieß es in einer Aussendung der Lebensmittelhandelskette am Donnerstag.