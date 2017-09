Kritik der NEOS: Regierung investierte 13,3 Mio. Euro in Studien

NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak kritisiert die Regierung - © APA

In den letzten eineinhalb Jahren hat die Regierung zumindest 13,3 Millionen Euro für Studien ausgegeben, wie nun im Zuge einer Anfrageserie der NEOS bekannt wurde. Zahlreiche jener in Auftrag gegebenen Papiere bleiben jedoch unter Verschluss, so NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak.