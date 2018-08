Kritik an 150-Euro-Sager: Mindestsicherungsbezieher leben bereits am Limit

Kritik an den Aussagen von Sozialministerin Beamte Hartinger-Klein (FPÖ) gab es am Montag auch von der Liste Pilz. Die Partei will nun in einer parlamentarischen Anfrage Auskunft, “ob es konkrete Berechnungen im Ministerium gibt, aus denen sich die Zahl von 150 Euro als ausreichendes Lebensminimum ergeben”, wie Abgeordnete Daniela Holzinger in einer Aussendung erklärte.Sie verwies auch auf Daten der Schuldnerberatung: Die würden aufzeigen, dass rund 1.416 Euro inklusive Mietkosten für eine “bescheidene gesellschaftliche Teilhabe” notwendig sind.