Kriterienkatalog der SPÖ: FPÖ ortet “Nabelschau für eigenen Machterhalt”

Kickl ortet eine "Nabelschau für eigenen Machterhalt" der SPÖ. - © APA (Sujet)

Die FPÖ hält nicht sehr viel vom Kriterienkatalog der SPÖ. Dieser sei lediglich eine “SPÖ-Nabelschau zum Zweck des eigenen Machterhalts”, meint Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung am Mittwoch. Sowohl SPÖ als auch ÖVP müssten sich als potenzielle Koalitionspartner für die FPÖ erst einmal ein “Gütesiegel einer echten patriotischen rot-weiß-roten Politik erarbeiten”, so Kickl weiter.