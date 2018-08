Kreuzung bei Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf wird saniert

Ab Montag wird in Wien-Floridsdorf das Kreuzungsplateau Leopoldauer Straße/Angyaldföldstraße/Katsushikastraße aufgrund von Zeitschäden saniert.

Der Stauraumbereich in der Leopoldauer Straße vor der Kreuzung mit der Angyalföldstraße bzw. Katsushikastraße in Fahrtrichtung stadteinwärts im 21. Bezirk muss aufgrund von Zeitschäden saniert werden. Am Montag, dem 20. August 2018, beginnt die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) mit den erforderlichen Arbeiten.