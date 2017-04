Kreuzfahrten bei Deutschen immer beliebter

Kreuzfahrten werden bei den Deutschen immer beliebter. - © pixabay.com

2,02 Millionen Deutsche buchten im vergangenen Jahre eine Fahrt auf den Schiffen, ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und abermals ein Rekord, wie der Branchenverband Clia und der Deutsche Reiseverband am Donnerstag auf der Reisemesse ITB in Berlin mitteilten.