Kreditkartenbetrüger erkannten sich auf Fahndungsfotos: Der Polizei gestellt

Die Wiener Polizei veröffentlichte am Montag Fotos dreier Kreditkartenbetrüger. Als sich die Männer auf den Bildern erkannten, riefen sie am Dienstag beim Kriminalreferat Innere Stadt an und berichteten, sie seien die gesuchten Verdächtigen. Wenig später stellten sie sich der Polizei. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.