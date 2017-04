Kredite erschlichen: Gesuchter Betrüger in Wien-Landstraße festgenommen

Zielfahnder des LKA-Wien nahmen am 24. April einen wegen Betruges verurteilten 54-Jährigen in der Petrusgasse in Wien-Landstraße fest. Der Mann hatte sich bei mehreren polnischen Bankinstituten unter Vorlage gefälschter Gehaltsbestätigungen Kredite erschlichen.

Kredite mit gefälschten Gehaltsbestätigungen erschlichen: Festnahme

Ein polnisches Gericht verurteilte den Betrüger zu einer knapp einjährigen Haftstrafe. Derzeit ist der Mann in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt inhaftiert.