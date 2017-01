Kreativmesse Ost lädt zum Basteln in Wien: 3 Familientickets zu gewinnen

Der Winter ist schon fast vorbei und der Frühling naht mit Riesenschritten. Und mit dem frischen Grün schlagen auch die Herzen der Bastelfans höher: Die Kreativmesse Ost findet am Wochenende vom 18. und 19. März 2017 in den Messeräumlichkeiten des Modegroßcenters in Wien-Landstraße statt.

Lust, die Messe zu besuchen? Hier gibt es Familientickets zu gewinnen!

Basteln als Spaß für die ganze Familie

Auch im Rahmen der Frühjahrsmesse 2017 werden wieder zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland erwartet. Ebenso – wie in den Jahren zuvor – tausende Besucherinnen und zunehmend auch Besucher: “Basteln ist der perfekte Freizeitspaß für die ganze Familie – für Jung und Alt, für Groß und Klein. Wobei wir auch immer mehr Papas und Opas sowie sonstige männliche Mit-Bastler begrüßen dürfen”, so Sindra Schwam (Gründerin, Initiatorin und Organisatorin der Kreativmesse Ost für Wien, Niederösterreich und das Burgenland) mit einem Augenzwinkern.

Bei der Kreativmesse Ost geht es – schon traditionell – nicht nur ums Flanieren, Schauen und Kaufen, sondern vor allem auch darum, neue Techniken & Materialien im Rahmen von Workshops vor Ort gleich auszuprobieren. Bei den Workshops sind auch Kinder sehr herzlich willkommen (Anmerkung: Die Workshops sind kostenpflichtig). Wegen des großen Erfolges verlängert wurde auch die Aktion mit freiem Eintritt für SeniorInnen am zweiten Messetag: Sonntag, den 19. März von 10.00 bis 17.00 Uhr – gilt kostenloser Eintritt für alle Seniorinnen und Senioren, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren wurden (Lichtbildausweis bitte mitbringen).

Das neue Plus: Unter allen BastelfreundInnen, die zur Kreativmesse Ost im Frühling kommen, werden 40 Bastel-Sets der renommierten Firma Rayher verlost. Die – nummerierte – Eintrittskarte gilt zugleich als Los, um eines dieser attraktiven Bastel-Packages zu gewinnen.

Highlights der Kreativmesse Ost im März 2017

Präsentation, Verkauf, Workshops

+ Basteln für Frühling & Sommer

+ Neue Deko-Ideen für Ostern

+ Romantisches für Hochzeiten

+ Handgemachte Geschenke für Muttertag & Vatertag

+ Kreative Verpackungen

+ Karten gestalten, Stempeln, Scrapbooking

+ Textiles Gestalten

+ Deco-Patch

+ Schmucksteine, Modeschmuck und Perlen

+ Serviettentechnik

+ Ideen mit Wolle und Baumwolle

… und vieles mehr!

Kreativmesse Ost im Frühling

Samstag, 18. März 2017, 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 19. März 2017, 10.00 bis 17.00 Uhr

MGC Messe – Modegroßcenter Wien

Leopold-Böhm-Straße 8

1030 Wien

Mit dem Auto:

Direkt von der A23 – Abfahrt St. Marx – großer Gratis-Parkplatz vorhanden

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

U3 – Station Gasometer – nur ca. fünf Gehminuten bis zur Halle

Eintrittspreise:

Erwachsene 4,50 pro Person

Kinder 1,- pro Kind

Familie (2 Erwachsene + mind. 1 Kind

bis max. 3 Kinder) 8,- pro Familie

Garderobe vorhanden, Buffet vor Ort

Aktuelle Informationen zur Messe (inkl. AusstellerInnen, Programm/Workshops, Eintrittspreise, Anfahrt, Sponsoren etc.) finden Sie unter diesem Link.