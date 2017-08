Kreativmesse Ost: Basteln beim Herbsttermin im MGC Messe Wien

Wenn es draußen kühler und früher dunkel wird, hat das Basteln wieder Saison. Und mit der Kreativmesse Ost im Herbst beginnt traditionsgemäß die beliebteste Bastelzeit im Jahr. Denn wenn der Winter und die stille Zeit vor der Tür stehen, dann wird wieder so richtig ausgiebig gebastelt, gehandarbeitet und gewerkt.

Auf der Kreativmesse Ost, die am Wochenende vom 14. und 15. Oktober in den Messeräumlichkeiten des Modegroßcenters in Wien/3. Bezirk stattfindet, werden einmal mehr die aktuellen Basteltrends für Herbst und Winter sowie natürlich auch für Advent und Weihnachten zu erleben sein.

Basteln – das perfekte Hobby

Ob Klein oder Groß, Jung oder Alt: Modernes Basteln ist weit mehr als Kastanien-Männchen-Stecken und Plastilin-Figuren-Formen. Die heutigen Techniken und Materialien garantieren jede Menge Spaß am kreativen Werken!

“Wir haben auf der Kreativmesse Ost ein bunt gemischtes Publikum – Kinder in Begleitung von Erwachsenen ebenso wie Menschen jeder Altersgruppe, die allein oder mit Gleichgesinnten in die kreative Welt eintauchen wollen. Basteln ist das ideale Hobby für die ganze Familie, aber ebenso für ambitionierte Kreativfans, die mit ein bisschen Phantasie und Geschick rasch die Grenzen zum Kunsthandwerk überschreiten können”, so Sindra Schwam, Initiatorin und Organisatorin der Kreativmesse Ost für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Wobei sich Schwam ganz besonders auch darüber freut, dass immer mehr Männer die Messe besuchen und an den diversen Aktivitäten begeistert teilnehmen.

Lust auf die Kreativmesse bekommen? VIENNA.at verlost 3 Familientickets.

Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Senioren kommen gratis zur Kreativmesse Ost

Ein besonderes Highlight wird dabei den älteren Semestern geboten: Wegen des großen Erfolges gilt auch diesmal wieder am Sonntag, dem zweiten Messetag, freier Eintritt für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren (Lichtbildausweis bitte mitbringen!). Bastelfreudige Seniorinnen und Senioren sind von 10.00 bis 17.00 Uhr herzlich eingeladen, den Messespaß gratis zu genießen.

Gerade ältere Menschen profitieren von den kreativen Hobbys. Denn hier gilt es, Konzentration und Fingerfertigkeit zu trainieren sowie zugleich den Geist zu beflügeln und den Schaffensdrang zu stillen. Und nicht zuletzt: Bastelkundige Omas und Opas sind bei ihren Enkerln heiß begehrt!

Workshops und viele Highlights in der MGC Messe

Bastel-Workshops sind im Rahmen der Kreativmesse schon längst zur beliebten Tradition geworden. Wie gewohnt werden auch bei der diesjährigen Herbstmesse wieder zahlreiche nationale und internationale Aussteller ihr Angebot präsentieren. Nach Herzenslust Flanieren und Gustieren sowie Schätze mit nach Hause nehmen gehören ebenso zur Messefreude wie das Mitbasteln in den verschiedensten Workshops vor Ort. Übrigens: Bei den Workshops sind auch Kinder herzlich willkommen. (Anmerkung: Die Workshops sind kostenpflichtig.)

Kreativmesse Ost im Oktober 2017

Präsentation, Verkauf, Workshops

Basteln für Herbst & Winter

Romantische Deko-Ideen für Advent & Weihnachten

Gebastelte & handgemachte Geschenke für das schönste Fest im Jahr

Kreative Verpackungen

Karten gestalten, Stempeln, Scrapbooking

Textiles Gestalten

Schmucksteine, Modeschmuck und Perlen

Serviettentechnik

Ideen mit Wolle und Baumwolle

… und vieles mehr!

Kreativmesse Ost Oktober 2017



Samstag, 14. Oktober 2017, 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober 2017, 10.00 bis 17.00 Uhr

Am Sonntag ist SeniorInnen-Tag – freier Eintritt für alle Bastelfans im Alter von 60plus

MGC Messe – Modegroßcenter Wien

Leopold-Böhm-Straße 8, 1030 Wien

Erreichbarkeit:

Mit dem Auto:

Direkt von der A23 – Abfahrt St. Marx – Gratis-Parkplatz vorhanden

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

U3 – Station Gasometer – nur ca. fünf Gehminuten bis zur Halle

Eintrittspreise

Erwachsene 4,50 pro Person

Kinder 1,– pro Kind

Familie (2 Erwachsene + mind. 1 Kind bis max. 3 Kinder) 8,– pro Familie

Garderobe vorhanden

Buffet vor Ort

Nähere Informationen zur Messe (inkl. AusstellerInnen, Programm/Workshops, Eintrittspreise, Anfahrt, Sponsoren etc.) finden Sie laufend ergänzt und aktualisiert unter diesem Link sowie auf der Facebook-Seite zum Event.