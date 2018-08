Krauskopfpelikane zogen wieder in den Wiener Tiergarten Schönbrunn ein

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn ist wieder Zuhause von vier Krauskopfpelikanen. Im März 2017 musste der Wiener Zoo seine Pelikan-Gruppe wegen der Vogelgrippe einschläfern.

“Die vier Pelikane, ein Männchen und drei Weibchen, sind Nachzuchten aus dem Zoo Berlin. Als die Vögel auf die Anlage gekommen sind, sind sie direkt zum Teich gegangen und gleich neugierig ein paar Runden geschwommen. Sichtlich haben sie sich sofort in ihrem neuen Zuhause wohlgefühlt”, berichtete Zoologin Simone Haderthauer. “Wir werden später noch weitere Tiere bekommen und in Zukunft hoffentlich auch wieder züchten. Früher hatten wir eine der größten Krauskopfpelikan-Kolonien in Zoos.”