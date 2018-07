Krähenattacken in Wien-Neubau: Aus Nest gefallener Vogel geborgen

Nach den Krähenattacken wurde in Wien-Neubau ein aus dem Nest gefallener Vogel geborgen. - © APA/LPD Wien

In den vergangenen Tagen attackierten aggressive Krähen an Spittelberg in Wien-Neubau immer wieder Passanten. Polizisten dürften dem nun ein Ende gesetzt haben. Beamte bargen am Samstagnachmittag ein Jungtier, das aus einem Nest beim Gutenbergpark gefallen war.