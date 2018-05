Kostenloses Training beim Pilates Tag in Österreich

Der Pilates Verband in Österreich bietet diesen Samstag an mehreren Standorten in ganz Österreich ein umfangreiches und kostenloses Programm zur Trainingsmethode Pilates an. Unter freiem Himmel können die Besucher in Wien, Innsbruck und Vöcklabruck die Sportart testen und sich informieren.

Pilates unter freiem Himmel in Wien erleben

Wer dieses Event in Wien besuehen möchtte, kann dies beim Trainingsplatz in der Nähe U4 Station Roßauer Lände um 09:30 und 10:30 Uhr tun. Zustätzlich zum Trainingsprogramm, kann man sich auch über Vorträge in mehreren Studios in ganz Österreich freuen. Jede/r kann sich über Pilates informieren. Der Pilates Verband Österreich stellt zertifizierte TrainerInnen und Mitglieder zur Verfügung, um den Besuchern mit professionellen Rat zur Seite zu stehen. Das Ziel der Veranstalter ist, durch Gespräche und aktive Beteiligung ein anspruchsvollen Training zu bieten.

Der Pilates Verband Österreich bietet diesen Tag an, um den Besuchern Pilates näher zu bringen und sie aktiv an der Trainingsmethode zu beteiligen. „Ziel der Veranstaltung ist es, das Pilates Konzept einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln und alle dazu einzuladen, die Trainingsmethode umfassend kennenzulernen und auszuprobieren“, so der Präsident des Pilates Verbands Austria, Norbert Plass. Das überregionale Netzwerk ist ein Verein und Berufsverband, der sich aus qualitätsbewussten TrainerInnen aus allen Bundesländern zusammengeschlossen hat.

Schnupperstunde kostenlos in Wien testen

Entwickelt wurde Pilates bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von Joseph Hubert Pilates. Die Trainingsmethode kann von alt oder jung genutzt werden. Ob als Vorbeugung von Rückenproblemen oder als sanfte Rehabilitation, Pilates kommt bereits in vielen Bereichen zum Einsatz.

Hier finden Sie alle teilnehmenden Studios in Wien:

Core Pilates Studio

A-1070 Wien, Neubaugasse 31/20a (im Hof – direkt über dem Mastnak Öko-Shop)

Kontakt: Olga Novikóva

corepilates@gmx.at

www.corepilates.at

Programm:

14:00 Uhr – Pilates Reformer

14:30 Uhr – Trampoline

15:00 Uhr – Pilates Reformer

15:30 Uhr – Trampoline

(Teilnahme nur mit Voranmeldung unter: corepilates@gmx.at)

The Swan Pilates @Colony Club Wien

A-1140 Wien, Stockhammerngasse 8-18

Kontakt: Nina Wien, +43 676 7730867

info@theswanpilates.at

www.ninawien.at/pilates

Programm:

09:00-15:00 Uhr – der genaue Ablauf wird noch bekanntgegeben

Pilates System Europe – Studio Severin

A-1090 Wien, Severingasse 1/6

Kontakt: Anna Schrefl, 01-89 00 362

anmeldung@pilatessystem.eu

www.pilatessystem.eu

Programm:

(beschränkte TeilnehmerInnenzahl, bitte per E-mail oder Telefon anmelden)

13:00 Uhr – Pilates für Anfänger

14:00 Uhr – Pilates für Anfänger mit Vorkenntnissen

13:00 – 15:00 Uhr – Open House für Informationen und Gespräche

Pilates Akademie Wien

A-1010 Wien, Jordangasse 7/3a

Kontakt: DI Barbara Mayr, +43 1 5325589

office@pilates.at

www.pilates.at

Programm:

09:30 Uhr – Öffnung der Studios für Interessierte;

10:00 Uhr – Pilates Mattentraining mit Angelika (30 min)

10:45 Uhr – Pilates Mattentraining mit Kira (30 min)

10:00 Uhr – Pilates Gerätetraining mit Laura (30 min)

10:45 Uhr – Pilates Gerätetraining mit Laura (30 min)

11:30 Uhr – Schließung des Studios

10:00-11:30 Uhr – Gelegenheit zur Information, für Fragen und zum Gespräch

Pilates by Wolfensson

A- Margaretenstrasse 52

Kontakt: Erna Wolfensson

by@wolfensson.com

Programm:

9:00- 9:35 Mattenklasse mit Carina

9: 45 – 10:15 Mattenklasse mit Stefanie

10: 30-11:00 Mattenklasse mit Sabine

11:15-11:45 Mattenklasse mit Marie

Pilates an den Geräten zum Kennenlernen wird in der Habsburgergasse 1a, Stiege 1,Stock 4 angeboten.

Voranmeldung an by@wolfensson.com

14:00-14:30 Reformer

14:30-15:00 Reformer

15:15-15:45 Tower

Weitere Informationen und alle Termine zum Internationalen Pilates Tag, finden Sie auf der Homepage des Pilates Verband Austria.

